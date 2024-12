Vereador registra momento em que ponte racha e cai no Tocantins; assista

O vereador Elias Cabral Júnior (Republicanos), da cidade de Aguiarnópolis, registrou o exato momento em que a ponte que liga o município à cidade de Estreito (MA), rachou e desabou sobre o rio Tocantins na tarde deste domingo, 22.

Ele gravava um vídeo para denunciar o problema das rachaduras no local e alertava sobre o risco de queda da ponte quando a estrutura começou a ceder. Em questão de segundos, a rachadura se abre, levantando uma nuvem de poeira na parte da central da ponte, até desabar por completo. Pelo menos três veículos atravessavam no momento da queda e já há a confirmações de mortes, além de feridos.

A queda da ponte

A Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, com 533 metros de vão e construída há mais de 60 anos, desabou entre os Estados do Maranhão e Tocantins, neste domingo, 22. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, três caminhões que estavam sobre a estrutura caíram nas águas do Rio Tocantins. Ao menos uma pessoa morreu.

A Polícia Militar do Tocantins confirmou a morte de uma mulher de 25 anos, moradora de Aguiarnópolis. Além disso, um homem de 36 anos foi encontrado com vida e conduzido por populares ao hospital de Estreito (MA) com uma fratura na perna. Até a publicação desta matéria, 8 adultos e 2 crianças seguiam desaparecidos.

No início da noite deste domingo, as buscas relacionadas ao acidente na ponte foram temporariamente suspensas. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros identificarem que dois dos três caminhões que caíram no rio estavam carregados com ácido sulfúrico - um produto perigoso. "Considerando os riscos associados ao manuseio e à proximidade com esses materiais, a suspensão das buscas foi determinada até que equipes especializadas cheguem ao local."