Mumuzinho fala sobre final de ano em família e reflete sobre 2024: - Ano que me trouxe o maior projeto da minha carreira

Mumuzinho teve um ano marcante com o lançamento das primeiras partes do projeto Conectado, que contou com participações especiais de grandes nomes da música brasileira, que subiram ao palco ao lado do cantor para entregar performances inesquecíveis. Agora que chegamos em dezembro, o artista reflete sobre como foi o seu 2024 e como estão as preparações para as celebrações de Natal e o Ano Novo.

Em entrevista, Mumuzinho revela quais são os planos para as celebrações de fim de ano:

- Vou passar o final de ano com a minha família, é sempre um momento muito especial. Vamos nos reunir para celebrar com muito amor e gratidão, e aproveitar para renovar as energias porque 2025 promete muito.

Ao refletir sobre os sentimentos de encerrar mais um ciclo, o cantor fala sobre as conquistas e alegrias que viveu ao longo dos últimos 12 meses:

- Essas viradas sempre trazem uma mistura de sentimentos. Em 2024, vivi momentos incríveis e conquistas importantes como a gravação do Conectado e edições lotadas da minha Resenha.

Em seguida, o artista descreve a emoção do lançamento de Conectado e conta que se sente renovado e com muita energia para receber o que 2025 aguarda.

- Foi o ano que me trouxe o maior projeto da minha carreira, e sinto que o próximo vai ser maior ainda. Sinto gratidão por tudo que alcancei e acho que estou renovado, então estou com muita esperança e com muita energia para o que vem aí.