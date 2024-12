Faa Morena relembra Natal da infância em que descobriu a verdade sobre o Papai Noel: - Mistura de raiva e gratidão

Estamos na reta final de ano e Faa Morena é só alegria e gratidão! Em 2024, a cantora passou por diversos momentos marcantes e felizes, como o sucesso de sua carreira na música e o nascimento de sua segunda neta, a pequena Camille, filha de Julia Pereira e Amilcare Dallevo Neto.

Diante de tantas novidades, Faa fez um balanço do ano que está se acabando.

Um ano de muitas conquistas na música com músicas cantadas para um público de bom gosto e que me incentiva a continuar. No âmbito pessoal devo dizer que é só felicidade com a chegada de minha neta Camille e o crescimento de Suzanne! Estou, como dizem por aí, plena!

Aos 67 anos de idade, a cantora se apresentou pela primeira vez em um palco de teatro. Feliz com o sucesso, ela garantiu que em 2025 terão muitas outras novidades e que seguirá firme e forte no meio:

Não só com minhas apresentações como virão lançamentos em 2025! Estou com tudo!

Aproveitando a reta final do ano e a proximidade do Natal, Faa falou da sensação em ser avó e o que costuma ensinar às netas na data comemorativa:

O pré-Natal já é encantador quando juntamos a família para montar a árvore! E o ensinamento é: o maior presente do Papai Noel é estarmos todos juntos! Camille ainda é bebê e o importante são as luzes (fica encantada rs), Suzanne não entende muito bem o que digo, mas sabe da importância da família estar reunida. Adora, assim como a vovó!

Ainda em clima de Natal, a cantora e apresentadora relembrou o momento em que descobriu a verdade sobre o Papai Noel:

No Natal de infância, quando descobri que o Papai Noel era meu pai e veio uma mistura de raiva pelo desencanto do velhinho mágico e gratidão pela compreensão do que papai fazia por mim.