Sacha Bali curte festa pós-reality e diverte web com convidado vestido de bombeiro

Sacha Bali apareceu curtindo uma festa após vencer A Fazenda 16, organizada por Lucas Selfie, que foi nomeada como Selfie-se Quem Puder. Nos Stories do anfitrião, vários vídeos foram compartilhados, e o campeão do reality apareceu bebendo da garrafa com um convidado com nanismo fantasiado de bombeiro.

A interação do Sacha com a pessoa com nanismo fantasiado foi apontada como uma possível brincadeira, já que bombeiro remete a outro participante do programa, Yuri Bonotto, que foi bombeiro da Eliana. Os dois tiveram alguns desentendimentos no reality, mas se tornaram bons amigos no fim do game.

Além desse momento, vários outros foram compartilhados e a festa foi marcada por cenas engraçadas, que fizeram o público conhecer um Sacha ainda mais descontraído.