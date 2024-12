Cuidado também é diversão nas férias de verão

Este é o primeiro fim de semana do verão! A estação do ano que marca as tão aguardadas férias escolares deve trazer calor até o fim do primeiro trimestre de 2025 e, assim, se torna um convite para desfrutar de praia, piscina ou mesmo de brincadeiras fora de casa. Para a criançada curtir a temporada, o Diarinho desta semana explica, com a ajuda dos pequenos e de profissionais da saúde, como garantir a energia nos dias de maior diversão e com altas temperaturas do ano.

Marcelo Oliveira Mendicino, 6 anos, é fã do tempo quente. Para aproveitar os dias ensolarados, na última semana ele saiu do apartamento em São Paulo e foi com familiares visitar pela primeira vez o Parque Celso Daniel, em Santo André. Além da garrafa de água, fez questão de trazer frutas na mochila. “No verão passado, lembro que vomitei bastante. Desta vez, a gente trouxe comidinha certa, para os peixes do parque também”.

O roteiro traçado por Marcelo é uma das melhores formas de se evitar uma gastroenterite (inflamação no intestino que causa dores de barriga, principalmente no calor), de acordo com Roseanne Muro, nutricionista do Hospital e Maternidade São Luiz, de São Caetano.

Segundo ela, para prevenir a doença, o melhor remédio continua sendo lavar bem as mãos antes de comer, assim como evitar a ingestão de peixes e vegetais crus. Priorizar grãos (como milho e arroz) ou pães são a aposta para garantir energia. “Hidratar-se é o principal. Água filtrada é a melhor opção, mas a água de coco também é ótima de vez em quando. Frutas cortadas ou em sucos refrescantes e cheios de vitaminas que indico são melancia, melão, abacaxi, laranja e morango”, sugere.

SOL COMO AMIGO

No verão, uma curiosidade é que os dias são mais longos. Com isso, a preocupação em torno da exposição ao Sol também aumenta. Sem cuidados, a insolação se torna uma das principais vilãs da diversão das crianças nas férias. Pode causar dor de cabeça, pele queimada e ardida, tontura e até desmaio.

Lucas Viana, 7 anos, enfrentou a situação no ano passado. “Viajei para o Mato Grosso e para Alagoas em dezembro. Lembro de ter muita dor de cabeça. Sei que nadar ajuda no calor. Mas, agora, nos horários em que está quente demais (10h às 16h), fico em casa mesmo”, conta o garoto.

A amiga Mariana Xisto, 5 anos, que também mora em Mauá, lembrou de outro problema comum enfrentado nas últimas férias: as picadas de mosquitos e insetos. “Passo repelente em mim e até na boneca contra a dengue”, reforça.

Em especial às crianças abaixo de 6 meses, a dica de Christian Arlindo Diehl, médico membro da SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria), é investir em um produto “sem ingredientes, como DEET, picaridina e IR3535”.

Já os protetores solares não são recomendados nesta faixa etária, sendo indicadas ainda roupas leves e chapéus para proteção. “Depois disso, até os 2 anos, deve-se escolher no mínimo um FPS (Fator de Proteção Solar) 30. O FPS 50 é útil para peles sensíveis ou com histórico de queimaduras”, recomenda Diehl.

O conselho de reaplicar o protetor a cada 2 horas após contato com a água da piscina, mangueira ou Sol, também é seguido rigorosamente pelos irmãos Gustavo Gonçalves Barille, 6 anos, e Guilherme, 9. A dupla, que mora em São Paulo, tem o Espaço Verde Chico Mendes, em São Caetano, como um dos favoritos. “A gente também traz óculos de natação. Aí os olhos não vão arder com a água”, comenta Gustavo.

Para fechar a lista de cuidados durante o período, o pediatra indica o uso de umidificadores de ar em auxílio ao combate a possíveis doenças respiratórias. Além disso, se a ideia for brincar na areia, usar calçados ou priorizar lavar e secar bem os pés depois da aventura pode garantir um verão mais seguro. E, com certeza, muito mais divertido.