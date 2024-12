China diz que EUA estão 'brincando com fogo', após anúncio de auxílio militar para Taiwan

O governo chinês protestou neste domingo, 22, contra os anúncios americanos de vendas militares e assistência a Taiwan, alertando os Estados Unidos de que estão "brincando com fogo".

O presidente dos EUA, Joe Biden, autorizou no sábado, 21, o fornecimento de até US$ 571 milhões em material e serviços do Departamento de Defesa e em educação militar e treinamento para Taiwan. Separadamente, o Departamento de Defesa disse na sexta-feira, 20, que havia aprovado US$ 295 milhões em vendas militares.

Reação

Uma declaração do Ministério das Relações Exteriores da China instou os EUA a pararem de armar Taiwan e a cessarem o que chamou de "ações perigosas que comprometem a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan".

O auxílio dos EUA visa ajudar Taiwan a se defender e dissuadir o governo chinês de lançar um ataque à ilha. As vendas militares incluem US$ 265 milhões para cerca de 300 sistemas de rádio táticos e US$ 30 milhões para 16 suportes de armas.

O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan acolheu com satisfação a aprovação das duas vendas, dizendo em uma postagem nas redes sociais no X que isso reafirmava o "compromisso do governo dos EUA com a nossa defesa"./ Associated Press.