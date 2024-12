Compras para o Natal vão injetar R$ 410 milhões na economia da região

As compras de Natal vão movimentar R$ 410 milhões na economia do Grande ABC. O valor médio dos presentes será de R$ 219,80, as compras serão feitas preferencialmente em shoppings ou pela internet e o pagamento será por cartão de débito ou crédito. As informações foram levantadas pelo CIM (Centro de Inteligência de Mercado) da Strong Business School.

Com relação à estimativa de recursos a serem injetados na economia regional, os pesquisadores destacam que, considerando a inflação acumulada em 12 meses até novembro (4,87%), os R$ 410 milhões representam um aumento de aproximadamente 3% em relação ao ano passado.

Contribuem para este resultado elevado do gasto médio por presente e da proporção de pessoas dispostas a presentear neste Natal, comparativamente a 2023.

Mães, filhos, esposas (os) pais e irmãos correspondem a quase 70% das pessoas que serão presenteadas neste Natal. Os itens mais desejados pelos consumidores são vestuário e calçados, brinquedos, perfumes e cosméticos, maquiagem, além de relógios, jóias e bijuterias, que devem representar cerca de 75% dos presentes adquiridos.

Um dado interessante é que 62% dos entrevistados afirmaram ter aproveitado a Black Friday, no fim de novembro, para antecipar parte das compras de presentes.

Outro item que chama atenção é o gasto médio planejado. Os moradores do Grande ABC estão dispostos a pagar, em média, R$ 219,80 por presente, um aumento de aproximadamente 41% em comparação ao ano anterior, considerando a inflação dos últimos 12 meses. Já o número médio de pessoas a serem presenteadas sofreu redução, passando para 2,85 pessoas, o que sugere uma escolha por menos presenteados, mas com maior valor desembolsado por item.

Quando analisado o gasto total planejado – inclui outros produtos além do presente, como comida, bebida etc – o valor médio é de R$ 628,20 por consumidor, uma queda de pouco mais de 20% em relação ao Natal de 2023.

Na segmentação de gastos, cerca de 70% dos consumidores indicaram que pretendem gastar até R$ 500 com presentes, enquanto os outros 30% estão dispostos a desembolsar valores superiores. Apesar da queda no valor médio gasto, a pesquisa aponta uma notícia positiva: apenas 18% declararam que não comprarão presentes este ano, número significativamente menor em relação aos 34% observados no Natal de 2023.

“Os dados da pesquisa mostram um comportamento cauteloso dos consumidores, mas, ao mesmo tempo, revelam uma recuperação gradual da confiança na economia local. O aumento no tíquete médio por presente, mesmo com menor número de presenteados, reflete essa dinâmica. É uma adaptação do consumo diante de um cenário econômico que exige mais planejamento por parte das famílias”, afirma Sandro Maskio, coordenador do CIM.