Mãe de Nicolas Prattes se derrete por Sabrina Sato: Minha maravilhosa

Giselle Prattes, mãe de Nicolas Prattes, se derreteu por Sabrina Sato nas redes sociais. Enquanto ela assistia ao Sabrina Sato Além do Look, ficou encantada com a namorada de seu filho.

Nas redes sociais, ela publicou um vídeo gravando a tela da televisão por alguns segundos e ainda pediu mais episódios do documentário.

Minha maravilhosa Sabrina Sato, que orgulho de você! Parabéns por tudo! Aprendo demais todos os dias ao seu lado. Já quero uma série, um programa maior, não sei... Quero mais Sabrina e moda. Corram para assistir. Está maravilhoso!

Vale lembrar que Sabrina e Nicolas assumiram o relacionamento durante o Carnaval de 2024 e a apresentadora foi pedida em casamento em setembro. Recentemente, Sato sofreu um aborto na 11° semana de gestação.