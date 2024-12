Palavra do Leitor - 21 de dezembro de 2024

Brasil, fazenda global

As nações de modo geral, poderosas ou não, têm compromisso fundamental com a alimentação, já que se trata de algo essencial para a manutenção de vidas. No entanto, não possuem capacidade produtiva e não estão enxergando que o Brasil é o País que possui todas as condições territoriais e ambientais para alimentar o globo, sem distinção de raças e gêneros. Com a alegria e o respeito de nosso povo, além é claro, das nossas belezas naturais, culturais, esportivas e de hospedagem, com vários tipos de culinária e um custo flexível a todos os tipos de visitantes, o nosso País precisa apenas de uma cooperação política séria e responsável para realizar acordos que visam despertar o interesse destas nações para que invistam aqui com ciência, tecnologia e estruturas produtoras de bens e serviços em todas as áreas e locais cabíveis. Nosso País é um dos mais diversificados, por meio dos imigrantes que aqui se instalaram e vivem com suas famílias. Muitos deles enriquecem o País por meio do agronegócio – nossa maior fonte econômica. Que estas minhas reflexões despertem, politicamente, o que o Brasil precisa: ser reconhecido pelo seu potencial. Para isso, é preciso despertar ações conjuntas economicamente necessárias para que esta imensa fazenda tenha o valor que merece, assim como as melhores belezas turísticas, a cultura e diversidade ambiental, além de nosso maravilhoso e hospitaleiro povo que o mundo precisa conhecer. Tenham a certeza de que o Brasil é a pérola universal da humanidade.

Euclides Marchi

Santo André

Lula em Diadema – 1

‘Em reduto histórico do PT, Lula tem aprovação de 53,2%’ (Política, ontem). Diadema e Mauá são lugares maravilhosos. Todo esquerdista que se preze deveria fazer intercâmbio nessas cidades. Diadema é um lugar extremamente acolhedor. Tem o dobro do tamanho de São Caetano, e mais que o triplo da sua população, que não está tão distante de Mauá.

Tiago Liberato

do Facebook

Lula em Diadema – 2

Por essas e outras é que Diadema é uma cidade atrasada. Não tem saúde e não tem segurança, entre outras coisas que Diadema não tem. Quando ficam doentes, moradores de Diadema vão ser humilhados em outras cidades do Grande ABC.

Lourismar Lima

Diadema

Lula em Diadema – 3

Ele veio em Diadema apoiar o atual prefeito, José de Filippi Júnior, e perderam a eleição para prefeito. Esta postagem é mentirosa, até os menos favorecidos estão abandonado o PT.

José Wilson dos Santos

São Bernardo

Literatura

Gostaria de sugerir aos responsáveis pela seção Cultura&Lazer do Diário que façam uma reportagem mostrando quais foram os melhores livros lançados neste ano, assim como fazem os principais veículos de comunicação do mundo. Tenho meu eleito: Sempre Repórter: Textos da Revista The New Yorker, de Lillian Ross. A lista poderia, além de servir de guia para os leitores se atualizarem sobre o que de melhor foi publicado no País, ser utilizada como sugestão de presente para os inescapáveis amigos ocultos do fim do ano. Eu sou daqueles que adoram dar – e receber – livros de presente.

Viviano Moreira Assis Silva

Diadema

Boas-festas

