Rodrigo Faro grava último programa e se despede da Record: História foi feita de talento

Despedida! Rodrigo Faro gravou pela última vez o programa Hora do Faro na última sexta-feira, dia 20. Nas redes sociais, o apresentador publicou alguns vídeos se despedindo da equipe e agradecendo o apoio de todos:

- Cada um de vocês faz parte dessa história. Desde a primeira vez que eu pisei nesse palco, chegamos com um monte de dúvidas, se ia dar certo. Eu posso dizer que eu me formei um comunicador aqui neste palco. Muitos estão aqui desde o meu primeiro dia. Eu quero agradecer cada um de vocês pela dedicação. A nossa história foi feita de talento. Aqui eu vivi os melhores momentos profissionais, quantas coisas fizemos juntos, né? Quantas vidas nós transformamos nesse palco? São profissionais que eu sei que eu posso contar.

Para os colaboradores, Faro entregou uma carta, que dizia: Eu quero agradecer toda a dedicação, talento e por estar ao meu lado durante todos esses anos de sucesso. Desejo que o seu Natal seja maravilhoso, que 2025 seja um ano abençoado e repleto de conquistas. E nunca se esqueça: você faz parte dessa história de sucesso.

Nas redes sociais, o apresentador publicou um compilado de momentos do programa e abriu o coração:

Hoje é um dia muito especial, dia da última gravação do Hora do Faro, e separei alguns momentos inesquecíveis que vivemos com a nossa família nesses últimos 17 anos. Qual foi o seu momento favorito?

Vale lembrar que o Rodrigo e a emissora anunciaram que romperam o contrato no dia 5 de dezembro, e que o comunicado foi publicado nas redes sociais do apresentador. Faro estava há 16 anos na Record e segundo eles, a decisão foi mútua.