Guilherme Arantes fecha programação de Natal em São Caetano

Para fechar um mês repleto de atrações para os moradores em celebração ao Natal, a cidade de São Caetano programou para a segunda-feira (23), às 20h, o show gratuito do cantor e compositor Guilherme Arantes.

O renomado artista será a estrela no recém-inaugurado Parque Linear, situado na Avenida Kennedy. Além do espetáculo de Guilherme Arantes, está prevista a apresentação da Banda Marcial de São Caetano.

As pessoas que forem ao novo espaço do município devem acompanhar os principais sucessos da carreira do cantor, casos das músicas Cheia de Charme, Meu Mundo e Nada Mais, Um Dia, Um Adeus e Planeta Água.

O repertório deve ser composto também por canções mais recentes do músico, como El Rastro, a Razão Maior e Estrela-Mãe, do álbum A Desordem dos Templários, de 2021, além da regravação do single Impossível, juntamente com a banda Biquini, no último mês de agosto.

Os festejos de Natal em São Caetano, no entanto, começaram na primeira semana de dezembro. Na noite do dia 6, foi inaugurada a imponente árvore de Natal da Praça dos Imigrantes, com 24 metros de altura, além do túnel do tempo, também na Kennedy. Apresentação de balé, de personagens natalinos e infantis, como o boneco de neve e o Soldadinho de Chumbo, e a cantora Shaline Zanona (acompanhada do maestro Ogair Júnior), contribuíram para abrilhantar a noite.

No dia seguinte (7), foi a vez da inauguração da Vila de Natal, que está aberta de terça a domingo, das 10h às 21h, no Espaço Verde Chico Mendes. Os moradores puderam acompanhar no mesmo dia a passagem da caravana da Coca-Cola por diversas vias do município.

Já em meados de dezembro, a Prefeitura inaugurou outra árvore natalina, desta vez na Praça Cardeal Arcoverde. O evento teve a presença do Papai Noel. “Estive na inauguração desse lindo símbolo natalino, cerimônia que encheu nossos corações de alegria”, afirmou o prefeito eleito de São Caetano, Tite Campanella, nas redes sociais. “Além da Árvore de Natal da Praça Cardeal Arcoverde, vocês (moradores) também já podem visitar a Árvore de Natal e o Túnel de Luz, na Praça dos Imigrantes, ali na Presidente Kennedy, e também a Vila de Natal, de terça a domingo, no Espaço Verde Chico Mendes. São passeios maravilhosos para fazer com a família e amigos. Eu recomendo!

Já no dia 17 foi realizada uma missa campal, também no interior do Espaço Verde Chico Mendes.