Adriane Galisteu, Claudia Raia, Giovanna Antonelli e outros famosos jantam com astros de série turca

Na noite da última sexta-feira, dia 20, aconteceu um jantar com astros de série turcos, Ibrahim Celikkol e Cansu Dere, que estão no Brasil para divulgar a série Binbir Gece Masalları - As Mil e Uma Noites. Diversos famosos brasileiros apareceram no evento.

Adriane Galisteu, Claudia Raia, Cleo e Giovanna Antonelli apareceram no jantar e posaram juntas para uma foto e aproveitaram muito o evento.

Outra famosa que apareceu por lá foi a Ana Paula Padrão, que optou por usar um vestido preto para a ocasião, mantendo toda a classe.