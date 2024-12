Progresso compartilhado

A decisão de Diadema de importar experiências bem-sucedidas de Santo André na área da saúde pública, conforme relata reportagem de hoje neste Diário, reflete um movimento que deve ser mais valorizado entre administrações municipais. A escolha do endocrinologista Antonio Carlos do Nascimento para liderar a Secretaria de Saúde diademense sublinha a relevância de investir em gestões técnicas e inovadoras. Os modelos andreenses do Poupatempo da Saúde e do Qualisaúde, símbolos de eficiência e humanização no atendimento, já demonstraram seu impacto positivo. Replicar tais práticas não é apenas uma ação pragmática, mas também um passo para integrar soluções que ultrapassem limites geográficos em prol do bem comum.

Nascimento é um dos homens-chaves da atual gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB) em Santo André. A transferência de conhecimento entre cidades se torna ainda mais significativa ante os desafios enfrentados por Diadema, como filas para exames e consultas. A realização de mutirões e a reorganização estrutural do sistema de saúde demonstram a importância de ações pontuais aliadas a planejamento de longo prazo. Em vez de reinventar a roda, a gestão aposta em soluções testadas, acelerando a melhoria dos serviços públicos. Essa atitude ilustra como iniciativas locais bem estruturadas podem servir de referência a outras localidades, contribuindo para a formação de redes colaborativas que fortalecem o Sistema Único de Saúde.

Ciente do desafio que terá no setor de atendimento médico ao assumir a cadeira do Executivo no dia 1º, o prefeito diplomado de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), não titubeou antes de recorrer ao município vizinho, cujas soluções inovadoras apresentadas nos últimos oito anos chamaram tanta atenção da opinião pública que foram tema, inclusive, da recente campanha eleitoral paulistana – o prefeiturável desafiante Guilherme Boulos (Psol) prometeu implantar na Capital o Poupatempo da Saúde, programa desenvolvido em Santo André. Este é o caminho. A adoção de soluções eficazes de outras cidades não apenas melhora a qualidade dos serviços, mas também inspira um ciclo virtuoso de aprendizado e progresso compartilhado.