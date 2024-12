Amiga de Preta Gil atualiza estado de saúde dela após cirurgia: Muito forte

Neste sábado, dia 21, a amiga de Preta Gil, Malu Barbosa, atualizou o estado de saúde da cantora após ela passar por uma cirurgia para retirar os tumores, que aconteceu na última quinta-feira, dia 19. Segundo a amiga, no Instagram, a artista é forte e segue bem:

Por aqui, tudo bem! Tudo como programado! Obrigada pelas mensagens e pela energia positiva. Preta é muito forte.

Preta está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde passou pela cirurgia. Vale lembrar que ela foi diagnosticada com câncer de intestino em 2023 e entrou em remissão no final do mesmo ano, no entanto, em agosto de 2024, a doença retornou com quatro tumores.