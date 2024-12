Blake Lively estaria processando ator de É Assim que Acaba por assédio sexual

Mais uma polêmica nos bastidores do filme É Assim que Acaba! Dessa vez, segundo o TMZ, Blake Lively está processando Justin Baldoni, seu colega de elenco, por assédio sexual. O documento conseguido pelo site indica que a atriz acusa o ator de lhe causar grave sofrimento emocional.

Além de dar vida a Ryle, o par romântico problemático de Lily, Baldoni também atuou como diretor do longa. Ele teria aceitado fazer uma reunião com Lively para tratar das demandas da atriz para fazer parte do filme - o evento também teria contado com a presença de Ryan Reynolds.

Algumas das exigências feitas pela atriz incluiriam: não mostrar mais vídeos ou imagens de mulheres nuas para Blake, não mencionar mais o suposto vício em pornografia anterior de Baldoni, não discutir mais sobre conquistas sexuais na frente de Blake e outros, não mencionar mais a genitália do elenco e da equipe, não perguntar mais sobre o peso de Blake e não mencionar mais o falecido pai de Blake.

Além disso, a atriz teria pedido para diminuir as cenas com conteúdo sexual do filme, exigindo que o roteiro fosse seguido sem novas adições.

Não adicione mais cenas de sexo, sexo oral ou clímax na câmera por Blake Lively fora do escopo do roteiro que Blake Lively aprovou ao assinar o projeto.

O processo afirma que a Sony Pictures, distribuidora do filme, aprovou o acordo, no entanto, Blake afirma que Baldoni participou de uma campanha de manipulação social para destruir sua reputação.

Os advogados do ator disseram à People que as acusações são falsas, ultrajantes e intencionalmente obscenas com a intenção de ferir publicamente.