Deputado Vicentinho destina mais de R$ 4,6 milhões para S.Bernardo

O deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), destinou emendas no valor de R$ 4,65 milhões apenas para o custeio da Saúde e a entidades de São Bernardo. Os recursos vão entrar nos cofres do município em 2025.

Com isso, o futuro prefeito, Marcelo Lima (Podemos), iniciará o mandato com R$ 2,5 milhões adicionais para aplicar na área da Saúde, um dos setores mais criticados pela população durante a campanha eleitoral. Para as entidades do município serão direcionados R$ 2,15 milhões ao longo do ano.

A cidade têm como aliados os integrantes do Conselho do Mandato de Vicentinho, a maioria de São Bernardo, assim como o próprio deputado. O conselho realiza encontros periódicos nos quais são discutidas as demandas do município e as áreas para as quais serão destinadas as emendas do parlamentar. Vale destacar que São Bernardo é a cidade que recebe o maior volume de recursos direcionados por Vicentinho.

Outro fator que deve favorecer ainda mais a cidade nos próximos anos é a aproximação de Marcelo Lima com o governo federal – a relação Prefeitura-União ficou estremecida durante a atual gestão. O podemista se reuniu com o presidente Luiz Inácio da Lula da Silva (PT) no início do mês e saiu de Brasília com o compromisso firmado de que a cidade será prioridade no orçamento federal de 2025.

Durante a reunião, foram discutidos diversos projetos prioritários para o município, incluindo iniciativas habitacionais, de mobilidade urbana, programas de custeio para a Saúde, ações educacionais, entre outras áreas estratégicas.

“Uma conversa muito produtiva, que reforça a importância de ter o governo federal apoiando a cidade a partir do dia 1° de janeiro”, afirmou Marcelo Lima, quando da visita a Lula.

“Fiquei agradecido ao presidente Lula por entender que governar não é sobre coloração partidária, mas sim sobre governar para as pessoas. Essa é uma visão que compartilhamos e que será fundamental para o futuro de São Bernardo”, complementou o futuro prefeito.