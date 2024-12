Carla Diaz revela motivo que a fez largar Chiquititas: Falavam que o mundo ia acabar

No ano de 1999, Carla Diaz viveu Maria na novela infantil Chiquititas, que na época era transmitida pelo SBT. Vinte e cinco anos depois, a atriz revelou o motivo que a fez deixar a produção.

No documentário Especial Geração Chiquititas, do SBT+, Carla contou que acreditou em uma fake news que os adolescentes estavam falando e preferiu ficar com sua família:

- O ano era 1999, e tinha uns adolescentes que falavam que o mundo ia acabar. Eu era uma criança, e é óbvio que eu pedi para a minha mãe para para ir embora, voltar para o Brasil [a novela foi gravada em Buenos Aires, na Argentina] porque eu queria ficar perto da minha família, disse.