Milan supera desfalques e vence fora de casa o Verona na abertura da 17ª rodada do Italiano

O Milan superou nove desfalques e venceu fora de casa o Verona, nesta sexta-feira, na abertura da 17ª rodada do Campeonato Italiano. O único gol do jogo foi marcado por Reijnders. Com o resultado, a equipe de Milão chegou aos 26 pontos, na sétima colocação. Já o Verona luta para se manter na primeira divisão, com 15 pontos, na 17ª colocação.

A má fase das equipes foi confirmada dentro do gramado com um primeiro tempo sem grandes emoções. Surpreendentemente, o Verona esteve melhor nos primeiros 15 minutos. Suslov aproveitou duas falhas na saída de bola do Milan para finalizar. Na segunda, Maignan teve de se esforçar para evitar o gol do time da casa.

Com muitos desfalques no ataque por contusão, o Milan perdeu mais força ofensiva aos 32 minutos, quando Rafael Leão se machucou e acabou substituído por Theo Hernández.

Apesar de ter o domínio da posse de bola, o Milan só foi criar uma bom momento aos 40 minutos. Terracciano finalizou uma insinuante troca de passes com um belo chute de fora da área, mas o goleiro Montipo fez boa defesa e mandou para escanteio.

O segundo tempo foi melhor. E o Milan contou com a boa atuação de Fonfana no meio de campo. O francês fez linda assistência para o holandês Reijnders, que bateu bonito na saída de Montipo: 1 a 0 Milan, aos 11 minutos.

Preocupado com o rebaixamento, o Verona se viu obrigado a ir para o ataque. Suslov voltou a assustar Maignan, mas o ímpeto dos anfitriões deu espaços para os visitantes. Jimenez quase fez o segundo do Milan.

Os minutos finais foram nervosos, com várias faltas mais ríspidas dos dois lados. O Milan deixou o Verona ter a iniciativa e buscou os contra-ataques. Mas foi a equipe da casa que quase empatou com Rocha Livramento, aos 35 minutos.