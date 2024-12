Tratamento de Rei Charles III contra o câncer continuará sendo realizado em 2025

O Rei Charles III deve continuar realizando os tratamentos contra o câncer em 2025, segundo informações do Sky News. O diagnóstico do governante do Reino Unido foi anunciado em fevereiro de 2024, mas a forma da doença nunca chegou a ser especificada.

Fontes do palácio se refere ao câncer como uma condição controlada ao fazer uma declaração ao veículo sobre o estado de saúde do pai dos príncipes Harry e William:

- O tratamento dele está caminhando em uma direção positiva e, como uma condição controlada, o ciclo de tratamento continuará no próximo ano.

Com o fim de 2024 se aproximando, o rei supostamente ainda seguirá com seu cronograma de períodos festivos. Um informante diz haver a presença de um senso de otimismo, que seria comprovado pela vontade de Charles de cumprir com sua agenda, que está lotada de compromissos públicos de trabalho.

A Dama Laura Lee, que é chefe-executiva da Maggie, instituição de caridade da qual Rainha Camilla é presidente e trabalha com apoio ao câncer, ainda fala com o Sky News sobre como é comum que tratamentos contra a doença durem longos períodos.

- É muito comum que o tratamento seja contínuo por períodos muito longos, como é o tratamento pelo qual a Princesa de Gales passou, que é um período intenso de tratamento ao longo de um ano, e então chega a um ponto em que chega ao fim, e ela está se recuperando de alguns dos impactos de seu tratamento. Então temos imunoterapia, quimioterapia, cirurgia, terapia hormonal. Existem todos os tipos de modalidades de tratamento diferentes. E então não é nenhuma surpresa.