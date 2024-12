Tadeu Schmidt entrega spoilers do BBB25 e promete mais para esta sexta-feira

Quem mais já está ansioso para o BBB25? Na última quinta-feira, dia 19, Tadeu Schmidt surgiu no Instagram para dar alguns spoilers da próxima edição do reality. O apresentador ainda contou que vem muito mais por aí e que as novidades devem chegar através das redes sociais no programa.

Segundo Tadeu, por se tratar de uma edição comemorativa, uma vez que irá homenagear os 60 anos da TV Globo, pessoas importantes aparecerão nas redes para dar os novos spoilers. No entanto, em sua fala, o apresentador mesmo já entregou algumas informações importantes, como uma nova dinâmica para as duplas no início do game e um quarto de época.

- Nesse ano tem uma novidade no espaço do líder, jamais eu comentaria que ele vai ter um sofazinho, uma poltroninha só dele, por exemplo. Isso vocês jamais vão ouvir da minha boca. Mas, vocês vão saber novidades por aí, continuou ele.

Vale lembrar que o reality estreia no dia 13 de janeiro de 2025