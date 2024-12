Morre fundador do Sebo do Messias, um dos maiores e mais tradicionais sebos de SP

Morreu na manhã desta quinta-feira, 19, Messias Antonio Coelho, fundador do Sebo do Messias, tradicional ponto de compra e venda de livros usados no centro de São Paulo. Messias faria 84 anos no próximo dia 2 de janeiro e morreu de insuficiência cardíaca.

A morte foi confirmada por Cleber Aquino, funcionário do Sebo do Messias há mais de 22 anos. O sepultamento será nesta sexta-feira, 20, às 13h, no Cemitério Congonhas (Rua Min. Álvaro de Sousa Lima, 101 - Jardim Marajoara São Paulo/SP).

Mineiro, Messias chegou em São Paulo em 1964, aos 23 anos. Começou a vida na capital paulista como ajudante de garçom. Foi o sogro quem o incentivou a vender livros. Primeiro de porta em porta. Quando um dos seus clientes morreu, ele viu a oportunidade de comprar a sua biblioteca com 5 mil itens. Nascia aí o Sebo do Messias, fundado em 1969.

Hoje, a loja tem mais de 3 milhões de itens, incluindo raridades e os livros que estavam no estoque da Saraiva, que teve a sua falência decretada em 2023. As duas filhas do livreiro seguirão tocando o negócio.

Apesar da morte do seu fundador, o Sebo do Messias está de portas abertas nesta sexta-feira. "Estou com a porta aberta a pedido dele, que para mim, foi como um segundo pai. O conforto é que vivemos bem, somos todos muito unidos... e sempre seremos. O nome dele perpetuará por décadas, e isso iremos garantir", disse Cleber Aquino, emocionado.