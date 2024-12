Em reduto histórico do PT, Lula tem aprovação de 53,2% em Diadema

Reduto histórico do Partido dos Trabalhadores, Diadema está satisfeita com o governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, 53,2% dos diademenses aprovam a gestão do petista, enquanto 44,3% desaprovam o trabalho do chefe do Palácio do Planalto. Não souberam ou não opinaram 2,5% dos entrevistados.

Foi em Diadema que o PT elegeu seu primeiro prefeito: Gilson Menezes (1949-2020), que comandou a cidade entre 1983 e 1988. Desde então, a hegemonia progressista na cidade só foi quebrada duas vezes: em 2012, com a vitória de Lauro Michels (PV), que impediu a reeleição e Mário Reali (PT) e administrou a cidade por oito anos; e em outubro deste ano, com a eleição de Taka Yamauchi (MDB), que impediu o quinto mandato e segundo consecutivo de José de Filippi Júnior (PT).

O perfil do eleitor diademense que mais aprova a gestão Lula, ainda de acordo com o levantamento do Paraná Pesquisas, é formado por mulheres (53,7%), pessoas com 60 anos ou mais (64,3%) e com ensino fundamental (64,6%). A maioria dos que não aprovam o governo do petista é integrada majoritariamente por homens (45,5%), pessoas de 35 a 44 anos (49,7%) e com ensino superior (53,1%).