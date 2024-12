Sem reeleição, Filippi encerra 4º mandato em Diadema com 50,8% de aprovação

O quarto mandato de José de Filippi Júnior (PT) à frente da Prefeitura de Diadema terminará daqui a 11 dias aprovado por pouco mais da metade da população – que, no entanto, preferiu eleger o oposicionista Taka Yamauchi (MDB) para comandar a cidade pelos próximos quatro anos a dar ao petista um inédito quinto mandato no Grande ABC. É o que revela o mais recente levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas e contratado pelo Diário.

Segundo a consulta, feita entre os dias 16 e 18 deste mês, o trabalho de Filippi é aprovado por 50,8% da população de Diadema, com oscilação positiva de 0,7 ponto porcentual em relação aos 50,1% obtidos em setembro deste ano. No ano passado, nas duas pesquisas feitas pelo Instituto Paraná, o governo petista também foi avalizado por mais da metade dos diademenses – 50,3% em abril e 51,3% em dezembro.

Assim como a aprovação, a reprovação também variou dentro da margem de erro do levantamento, de 3,7 pontos percentuais, para cima ou para baixo. O governo é rejeitado por 45,1% dos moradores, 0,2 ponto abaixo dos 45,3% apurados em setembro. No ano passado, a desaprovação ao petista marcou 44,8% em abril e 43,6% em setembro. No mais recente levantamento, não souberam ou não opinaram 4,1%.

O aval de mais da metade dos diademenses à administração não se traduziu em votos para a reeleição de Filippi. Nos dois turnos, o prefeito acabou superado por Taka – por 47,4% a 45,1% na primeira etapa do pleito, e por 52,6% a 47,4% na segunda. Assim, o petista viu frustrada a tentativa de obter o quinto mandato, após ter comandado a cidade de 1993 a 1996, de 2001 a 2004 e de 2005 a 2008.

Pesou contra a popularidade de Filippi as críticas feitas à condução da área da Saúde, em especial ao Hospital Municipal situado no bairro Piraporinha, que tem sofrido com a falta de médicos e pacientes em macas nos corredores aguardando atendimento. O projeto de construção de um novo hospital também motivou reclamações: além de Filippi ter demolido prédio anexo ao Paço para erguer o equipamento sem ter aberto a licitação, o certame, quando lançado, acabou suspenso pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) por conta da ilegalidade dos documentos exigidos – a licitação foi reaberta ontem.

Também motivou críticas o atraso nas obras do CEU (Centro Educacional Unificado), novo nome do Quarteirão da Educação, que teve as obras visitadas em julho pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Inicialmente previsto para ser concluído neste ano, o equipamento deve ser entregue em maio de 2025, segundo a última estimativa da Prefeitura.

A PESQUISA

O Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 714 moradores. O grau de confiança do levantamento é de 95%.

Ao refinar a avaliação dos diademenses, o instituto descobriu que 35,9% consideram a gestão ótima (7,6%) ou boa (28,3%), 29,0% a julgam como regular e 32,9% a consideram ruim (11,2%) ou péssima (21,7%). Não souberam responder ou não quiseram opinar 2,2% dos entrevistados.

O perfil de morador que mais aceita Filippi é formado por homens (50,9%), pessoas de 60 anos ou mais (55,7%), com ensino superior (58,5%) e economicamente ativos (51,2%). O público que mais o rejeita é composto de mulheres (46,1%), pessoas de 45 a 59 anos (47,6%) e com ensino médio (50,6%).