Guto Volpi: ‘diploma confirma cada um dos 28.909 votos nas urnas’

O prefeito reeleito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), e seu vice, Rubens Fernandes, o Rubão (Republicanos), receberam ontem o diploma da Justiça Eleitoral, etapa final do processo que antecede a posse, no dia 1º de janeiro. Os 17 vereadores eleitos e seus suplentes também tiveram os certificados emitidos pela juíza Debora Nascimento Silva Frazã.

“Recebemos com grande alegria o diploma que confirma cada um dos 28.909 votos obtidos nas urnas. Tivemos mais uma vez uma eleição difícil, marcada por mentiras dos adversários e a tentativa na Justiça de invalidar nosso projeto. Porém, o povo escolheu pela continuidade do trabalho. A Justiça reconheceu a legitimidade de nossa candidatura e mais do que nunca estamos prontos para fazer ainda mais por Ribeirão Pires”, destacou Guto Volpi.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) confirmou, no último dia 11, por unanimidade, a legitimidade do registro de candidatura de Guto Volpi nas eleições de outubro. O liberal venceu o pleito deste ano com 46,72% dos votos válidos, contra 43,90% de Gabriel Roncon (Progressistas), autor do pedido de impugnação da candidatura de Guto.

No próximo dia 1º de janeiro, às 10h, acontecerá a cerimônia de posse do prefeito e do vice-prefeito reeleitos, bem como dos vereadores para o mandato 2025-2028. O evento será realizado no Salão Social do Ribeirão Pires Futebol Clube.