Atila vira alvo de vaias em agenda ao lado de Marcelo e Tarcísio de Freitas

O deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil), que dividiu palanque com o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante inauguração no Jardim Éden, foi alvo de vaias ontem pela manhã ao tomar posição no púlpito para discursar.

O parlamentar tentou falar, mas por pouco mais de um minuto sua voz foi coberta pela manifestação pública de moradores da cidade. Após desisitir do discurso, Atila retornou ao seu lugar e ficou cabisbaixo e com cara de poucos amigos.

A cena foi acompanhada de perto pelo também deputado estadual Rômulo Fernandes (PT) e pelas colegas de Assembleia Legislativa Ana Carolina Serra (Cidadania) e Carla Morando (PSDB).

“Algumas pessoas que não saíram do palanque esqueceram que estamos aqui pelo bem da cidade”, disse Atila, sobre a reprovação dos presentes.