Marcelo pede mais recursos e Tarcísio diz ‘amplificar’ ajuda

Marcelo Oliveira (PT), prefeito reeleito de Mauá, admitiu boa parceria com o Estado, mas cobrou do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) mais investimentos na cidade. O chefe do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, afirmou ser possível “amplificar” a ajuda ao município, mas não apontou em quais áreas e quais valores serão aportados.

“As parcerias (entre Estado e município) têm sido importantes, mas o governo precisa ajudar um pouco mais. Vamos fazer um plano para melhorar o atendimento à população”, afirmou o prefeito, durante coletiva à imprensa após a entrega da Praça da Cidadania.

O chefe do Paço mauaense lembrou que, por meio de convênio, a cidade recebe do governo paulista mensalmente recursos de R$ 1,5 milhão para custeio do Hospital Municipal Dr. Radamés Nardini. Também recebeu verbas de R$ 10 milhões para o programa Novas Ruas e outros R$ 7 milhões para infraestrutura de drenagem urbana na avenida João Ramalho, na altura do Teatro Municipal.

Marcelo afirmou ainda que uma reunião está pré-agendada com o governador Tarcísio para o início do próximo ano.

O governador, por sua vez, destacou que os pleitos de Mauá serão atendidos. Segundo Tarcísio, independentemente das divergências políticas, partidárias e ideológicas, há uma “relação republicana” e, por isso, há boa sincronia entre os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, fato que vai possibilitar “amplificar” as parcerias.

Apesar de garantir mais investimentos, Tarcísio não informou quando e quanto vai aportar de recursos na cidade. Apenas limitou-se a dizer que vai ajudar na “Saúde, Mobilidade e Educação”. Tarcísio ainda frisou que, com ajuda do Estado, o Nardini elevou em “30% sua produtividade”.

Colaborou Tatiane Pamboukian