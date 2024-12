Palavra do Leitor - 20 de dezembro de 2024

Consórcio Intermunicipal

‘Câmara deverá votar no dia 1º volta de S.Bernardo ao Consórcio’ (Política, ontem). Olha que notícia boa, Marcelo Lima. Estarei apresentando um projeto para o Consórcio no início do ano também que vai transformar o nosso Grande ABC e vou precisar da participação de todos os prefeitos para juntos fazermos mais e melhor à nossa região. Temos um potencial incrível e está na hora da transformação!

Sergio Santos

do Instagram

Patrimônio histórico

‘Matarazzo: Justiça suspende demolição de chaminé histórica’ (Setecidades, ontem). Na Mooca, onde era a União, fizeram o condomínio Luzes da Mooca. São várias torres e, ao centro, a chaminé restaurada e toda iluminada.

Carlos Eduardo Pavani Caê Pelegrino

do Instagram

Educação em S.Bernardo

“Marcelo Lima: ‘S.Bernardo vai ser referência nacional’” (Política, dia 18). Não podemos perder as esperanças. Torcendo para que crianças e profissionais da Secretaria e das escolas sejam respeitados. Infelizmente a gestão que está aí fez cada barbaridade que só quem está dentro da educação sabe. Se neste começo fizer o básico bem-feito, com comprometimento, já estará fazendo muito.

Alline Ramos

do Instagram

Gastos públicos – 1

‘S.Caetano tem a Câmara mais cara do Grande ABC’ (Política, dia 15). Ainda que São Caetano tenha o maior custo per capita do Legislativo (vale lembrar que a cidade também tem o maior orçamento per capita das sete cidades), foi a Câmara de Santo André quem mais gastou em números absolutos. Foram R$ 79,51 milhões, de setembro de 2023 a agosto de 2024, segundo a reportagem, baseada no levantamento do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). Com o aumento de seis vereadores para a legislatura 2025-2028, esse gasto poderá passar dos R$ 100 milhões por ano. Em resumo, todos os legislativos são caros. Como dizemos em finanças, o retorno sobre o investimento das casas legislativas é baixo. Cabe acompanharmos mais de perto o seu trabalho nesses próximos quatro anos e fazer valer a pena esse enorme investimento do nosso dinheiro de contribuinte.

Marcos Tegacini

Santo André

Gastos públicos – 2

‘Câmara de Diadema aprova aumento para prefeito, vice e secretários’ (Política, ontem). Enquanto isso, o povo se lascando com salário mínimo.

Vinicius Rodrigues da Silva

do Instagram

Gastos públicos – 3

Dólar subindo, gasolina subindo, inflação subindo, desemprego subindo, e o presidente preocupado em comprar um avião novo de R$ 1,7 bilhão, quase o triplo do prêmio da Mega da Virada. É o Brasil indo pro espaço sem a necessidade de foguete. Chupa, Elon Musk!

Vanderlei Retondo

Santo André

Guerra

O sr. Putin, que usa seus agentes para envenenar e matar russos que são seus desafetos até em outros países, não foi capaz de proteger seu general Igor Kirillov, chefe das forças nucleares, químicas e biológicas da URSS? Agora desafia os EUA e o Ocidente com um “duelo de mísseis”, dizendo ser capaz de superar qualquer sistema de defesa. Está blefando?

Tania Tavares

Capital

Vini Júnior

‘Vini Jr. é eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa’ (Esportes, dia 18). Assim como o nosso Diário, número expressivo de mídias nacionais e internacionais noticiaram a homenagem, justíssima, a nosso Vini Júnior. Reconhecido pela Fifa como o melhor jogador do mundo, o diamante do futebol faz com que o planeta reconheça e enxergue a importância do Brasil não só no futebol, mas nas artes, na cultura, na indústria, no comércio e em muitas áreas de grandeza nacional. Um Brasil que, infelizmente, traz as chagas sociais e imorais do preconceito.

Cecél Garcia

Santo André

Boas-festas

O Diário agradece e retribui os votos de boas-festas recebidos de Colégio Harmonia; Comunicação Corporativa da Volkswagen Caminhões e Ônibus; Jonas Taucci; Sindmed (Sindicato dos Médicos do Grande ABC) e Strong Business School.