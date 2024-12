BC da Rússia mantém taxa básica de juros em 21% ao ano e pausa novamente ciclo de aperto

O Banco Central da Rússia manteve sua taxa básica de juros em 21% ao ano, após concluir reunião de política monetária nesta sexta-feira, 20. A decisão pausa novamente o ciclo de aperto monetário retomado em julho deste ano e, conforme o comunicado, retira o alerta sobre possível alta dos juros já na próxima reunião.

Em nota, o BC russo afirma que as condições financeiras "apertaram significativamente mais" do que os dirigentes esperavam ao elevar as taxas de juros em outubro, como resultado de efeitos "externos à política monetária". O BC da Rússia defende que este aperto nas condições de crédito cria os pré-requisitos necessários para retomar o processo de desinflação rumo à meta de 4%, apesar do atual ambiente de preços e demanda doméstica elevados.

"Avaliaremos a necessidade de novo aumento dos juros nas próximas reuniões, de acordo com as dinâmicas de empréstimos e da inflação", disse, mas reiterou projeção de retorno dos preços à meta até 2026.

A próxima decisão do BC da Rússia deve ser divulgada no dia 12 de fevereiro de 2025.