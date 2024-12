Viih Tube faz ensaio fotográfico de Ravi após ficar internado: Nosso maior presente de Natal em casa

Viih Tube mostrou nesta quinta-feira, dia 19, que fez um ensaio fotográfico do segundo filho com Eliezer, Ravi, após passar um tempo internado no hospital bem depois de seu nascimento.

Nos Stories, a influenciadora mostrou um dos momentos do ensaio em que estava ela, o marido, Eliezer, e o filho:

- Obrigada meu Deus por estar vivendo todo esse milagre lindo

Já no Instagram, a mamãe se derreteu pelo pequeno ao mostrar as fotos dele vestido de Papai Noel:

- Nosso maior presente de Natal em casa

Vale pontuar que eles ainda são pais de Lua, de um ano de idade.