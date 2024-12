Horas após casamento de Larissa Manoela, pai da atriz posta mensagem sobre desânimo

Na última terça-feira, dia 17, Larissa Manoela e André Luiz Frambach oficializaram mais uma vez a união. O casal realizou uma festa com amigos e familiares na cidade do Rio de Janeiro, que contou com padrinhos famosos como Maisa Silva, Jean Paulo Campos e Marcelo Serrado.

Horas após a cerimônia, o pai da atriz, Gilberto Elias, postou um vídeo com frases motivacionais e trechos bíblicos.

Todos eles por motivos e circunstâncias diferentes, desejaram morrer, mas apesar disso eles viveram grandes vitórias. O desânimo profundo, a dor, o desespero, as tempestades não os destruíram e também não vão destruir você, dizia.

Em outro trecho foi possível ler:

O seu nascimento não foi por acaso. Deus tem um grande propósito na sua vida e ele vai cumprir. Seja forte e confie Nele.

Na última quarta-feira, dia 18, Larissa compartilhou novos registros da cerimônia dos sonhos com André Luiz.

Vale pontuar que além da cerimônia mais recente, Larissa e André Luiz renovaram os votos outras vezes.