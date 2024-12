Irmão de Paul Pogba é condenado à prisão por tentativa de extorsão contra o ex-astro da França

Mathias Pogba, irmão do jogador francês Paul Pogba, foi condenado a três anos de prisão (dois deles com suspensão condicional) por um tribunal criminal de Paris, nesta quinta-feira, em um caso envolvendo extorsão e sequestro.

Ele já passou um tempo detido e o restante da pena será cumprida em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Esta sentença estava de acordo com o pedido da promotoria. Seu advogado disse que Mathias provavelmente apelaria da decisão.

"Ele está em estado de choque. Desde o início, manteve sua inocência", disse o advogado Mbeko Tabula. "Eles não levaram em consideração o fato de que Mathias foi manipulado, foi forçado a fazer coisas além de seu controle."

Um juiz ordenou que Mathias Pogba e outros cinco homens fossem a julgamento após uma investigação onde Paul Pogba foi alvo de extorsão praticado pelo irmão e seus amigos de infância em 2022.

Em função do episódio, o acusado foi a julgamento no mês passado "pelos crimes de tentativa de extorsão e conspiração criminosa". Os outros cinco integrantes do grupo exigiram 13 milhões de euros (aproximadamente R$ 83,4 milhões) do meio-campista francês, que foi assaltado sob a mira de uma arma por homens encapuzados em março de 2022.

Os réus intimidaram Paul repetidamente, alegando que ele deveria tê-los apoiado depois que se tornou uma estrela internacional do futebol. Eles foram acusados de extorsão, sequestro e confinamento para facilitar um crime, bem como conspiração criminosa.

Suspenso pelo uso de testosterona sintética em agosto do ano passado, Paul Pogba recebeu a punição máxima do tribunal antidoping da Itália. No entanto, os juízes da Corte Arbitral do Esporte (CAS) diminuíram a suspensão por reconhecer a falta de intenção do atleta em se beneficiar pela utilização da substância.

Sem entrar em campo desde o fim de 2023, o astro francês recentemente teve o seu nome ligado a uma possível vinda ao Corinthians. O clube paulista, porém, não confirmou o interesse. O atleta vai estar liberado para voltar a jogar a partir de março deste ano.