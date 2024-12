Pesquisa da Craisa mostra que ceia de Natal subiu acima da inflação

A Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) realizou pesquisa sobre os preços e opções de alguns dos itens mais consumidos nesta época, especialmente durante a ceia natalina.

O levantamento mostra que a maioria dos preços teve variação superior à inflação do país, que foi de 4,87% nos últimos 12 meses de acordo com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

“Exploramos diversos produtos a fim de apresentar para os consumidores uma análise dos preços e suas mudanças com o passar dos anos. O peru, por exemplo, ave muito apreciada nessa época do ano, foi perdendo espaço para outras aves, mas mesmo assim continua tendo uma oferta nas principais redes varejistas”, explica o engenheiro agrônomo da Craisa, Fabio Vezza de Benedetto.

Aves - De acordo com a pesquisa, neste ano, as marcas de peru Perdigão e Sadia foram as mais encontradas. O produto da marca Perdigão apresentou média de valor de R$ 32,65 contra R$ 27,99 em 2023, resultando em um aumento de 16,65%.

O mesmo produto da marca Sadia está custando em média R$ 31,49 contra R$ 29,71 no ano passado, contabilizando aumento de 5,97%. Foi observado ainda que, em alguns mercados, não há diferença de preço para produtos já temperados.

Além do peru, o mais conhecido produto desse grupo é o Chester da Perdigão, que pode ser encontrado custando em média R$ 30,32 o kg, contra o valor de R$ 29,54 praticado em 2023 – aumento de 2,63%. Já o produto da Sadia (Supreme) foi encontrado a R$ 24,15 o kg, contra R$ 22,99 no ano passado, aumento de 5,05%.

O levantamento traz ainda o valor do lombo de porco congelado, que nas prateleiras está custando em média R$ 24 o kg, e o lombo temperado R$ 34,99. Em 2023 os mesmos produtos foram encontrados com valor médio de R$ 17,99 e R$ 37,99, uma variação de 36,69% – a maior para o lombo normal –, e uma redução de 7,90% para o lombo temperado.

Já o pernil com osso Aurora (maior oferta) foi encontrado custando em média R$ 24,29, um aumento de aproximadamente 40% se comparado com o mesmo período de 2023, quando custava em média R$ 17,40.

O tender também é um dos produtos mais ofertados no mercado nesta época. “Encontramos oito marcas disponíveis com preços variando de R$ 39,99 a R$ 65,66 e oscilando a maior para a marca Perdigão, Sadia e Ceratti, enquanto as marcas Seara, Aurora, Frimesa e Prieto tiveram os preços reduzidos”, pontua o engenheiro agrônomo da Craisa.

Peixes - Os peixes também integraram a pesquisa. O bacalhau Gadus Morhua é considerado mais nobre, é encontrado nos mercados em bandejas ou caixas de papelão já dessalgados, portanto em geladeiras. Algumas marcas vendem postas como sendo filé e outras como lombo, sendo mais caros.

“Porém existem outras espécies mais baratas, como o Ling e o Zarbo, e normalmente são para dessalgar. Os preços podem variar de R$ 45 a R$ 80 o kg, dependendo do tamanho do peixe. Quanto maior, mais caro, pois o aproveitamento é melhor nas diversas preparações”, afirma Fabio Vezza de Benedetto.

Nozes - Tratam-se de produtos muito procurados nessa época do ano, principalmente para confecção de bolos, doces e até mesmo para consumo in natura. As nozes com casca estão custando em média 18,86% a mais que em 2023 e as nozes sem casca 33,66% a mais, com o kg custando em média R$ 43,26 e R$ 122,96, respectivamente.

Frutas secas - “Essas frutas têm boa oferta e o consumidor deve estar atento, porque as embalagens apresentadas variam muito e os preços dos produtos por kg ficam sempre em letras pequenas, enquanto os valores do produto nas apresentações ficam bem mais expostos. Com isso, o consumidor acaba levando o produto sem saber se aquele preço está a preço de mercado ou não e, em muitas vezes, não fica sabendo o valor que pagou pelo kg”, alerta o especialista.

O kg do damasco está mais atrativo para o consumidor. Isso porque caiu em média 8%, saindo do valor de R$ 110,81 em 2023 para R$ 101,70 em 2024.

Já o preço da castanha-do-pará (sem casca) subiu 61,84%. Em 2023 o valor era de R$ 67,32 o kg e neste ano passou para R$ 108,95.

A castanha-de-caju também sofreu alta de quase 40%, tendo o kg por volta de R$ 111,96. Assim como a uva-passa branca, com aumento de quase 30%, está com o kg saindo em média de R$ 49,95.

Panetone - Existem marcas que podem ser encontradas em praticamente todos os estabelecimentos nessa época do ano. O panetone Bauducco, por exemplo, com embalagem de 400 g, foi encontrado a R$ 19,99 em média a unidade e o de 908 g a R$ 43,16, contra R$ 19,31 e R$ 40,57 em 2023. Isso representa uma variação de 3,52% e 6,38% a mais, respectivamente.

Espumante - As marcas de espumante mais conhecidas e com maior oferta foram Aurora, Moscatel e Salton. A espumante da marca Aurora apresentou uma redução de preço de 12,29% com relação a 2023, enquanto a espumante da marca Salton teve um acréscimo de 9,23% no mesmo período. Os produtos podem ser encontrados custando em média R$ 32,45 e R$ 35,96, respectivamente.