Grande ABC é destaque na cena Hip Hop

Colocando a cena Hip Hop do Grande ABC em destaque, Preto W.O. de Ribeirão Pires. e Batalha do Escuro. de Rio Grande da Serra, foram vencedores do Prêmio 5lemento Hip Hop, no último dia 6.

O Matilha Cultural, localizado na região central de São Paulo, foi palco da 6ª edição do evento, realizado em parceria com o Projeto PodeRaps&PodeCasts, no qual é celebrada a cultura hip hop com a presença de finalistas e fãs da cena urbana.

O 5lemento Hip Hop recebeu, no total, 103.764 votos populares, que elegeram os vencedores em 15 categorias do prêmio.

Willians Freire de Oliveira, 45 anos, conhecido artisticamente como Preto W.O., é morador de Ribeirão Pires e já tem 30 anos de carreira. Em conversa com o Diário, ele relembra que a paixão pelo hip hop começou por volta dos 7, 8 anos, quando passava as férias na casa de sua tia. “Meu primo tinha vários discos. Tive acesso aos da Def Jam, Fat Boys, JJ Fads, 2 Live Crew, entre outros. Me encantei com as batidas e as levadas dos MCs. Passado um tempo tive acesso aos primeiros discos de rap nacional. Aí realmente tive certeza que era aquilo que eu queria fazer”, explica.

Na noite da premiação, Preto W.O. conquistou 33.559 votos, cerca de 32,3%, e levou para casa o troféu de Show do Ano. Em 2024, W.O. ele levou suas apresentações a cidades tanto do Grande ABC quanto do Alto Tietê, Região Metropolitana e Interior de São Paulo, além de Minas Gerais.

A respeito do show vencedor do prêmio, o artista conta como foi pensada a montagem e quais foram as principais inspirações. “Atrelo toda obra a um único universo. Quando eu penso em fazer um disco, já imagino o show, como as músicas vão conversar umas com as outras no palco, como as pessoas vão receber e interpretar a mensagem. Eu sou da velha escola do rap, aprendi muito vendo como os Racionais, Thaíde, Apocalipse 16 montavam e faziam”, afirma.

Outra categoria que premiou a região do Grande ABC foi a de Batalha de Rima, na qual a Batalha do Escuro, de Rio Grande, levou a melhor com 36.551 votos, o equivalente a 35,2%. De acordo com Lucca Silva, 20 anos, um dos organizadores da batalha, a BDE, como também é conhecida, surgiu em junho de 2023, após outro movimento tradicional da cidade encerrar as atividades. Fundada pelos artistas da cidade, MC Orelha, Gaby e Nemzinho, a Batalha do Escuro começou “para dar continuidade ao movimento de batalha de rima e agregar no movimento hip-hop de Rio Grande da Serra”, explica Lucca.

Sobre o sentimento de receber o prêmio do 5lemento Hip Hop, Lucca destaca a importância da BDE, e a gratidão pelas pessoas que participam do evento que acontece todas as quintas-feiras (19h), na Praça da Bíblia. “Ficamos muito felizes, porque mostra que nosso trabalho está sendo reconhecido no movimento e está gerando bons resultados e, com ele, estamos levando o nome da nossa cidade para longe. Fora que é ótimo saber que o pessoal gosta da batalha e se engajou na votação do prêmio”, conclui. Os interessados em frequentar o evento podem obter mais informações pelo instagram: batalhadoescuro.

Comanche conquista troféu de Single no Ano