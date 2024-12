Conselho Tutelar 2 já funciona em novo endereço

A SASC (Secretaria de Assistência Social e Cidadania) de Diadema informou que o Conselho Tutelar 2 já está atendendo em novo endereço, localizado agora na Rua Vereador Gustavo Sonnewend Neto, 54, no Centro da cidade (antes estava na Rua Oriente Monti, 201).

A secretária municipal Márcia Barral, titular da SASC, lembrou que, em meio a tantas variáveis que afetam a vida de crianças e adolescentes, existe uma diretriz bem clara de como agir: o Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Cada um de nós tem valores, morais, religiosos, partidários, mas isso não pode nortear nossa ação no conselho. O referencial da atuação do conselho tutelar é e deve sempre ser o ECA. Pois toda atitude nossa pode afetar irremediavelmente a vida de uma criança ou de uma família e é preciso estar bem amparado pela legislação”, disse a secretaria.

O prefeito José de Filippi Júnior lembrou, em sua fala durante o evento realizado na última terça-feira (17), que o Conselho Tutelar tinha várias demandas que o governo solucionou logo no início do atual mandato, como a falta de auxílio-refeição e auxílio-saúde e um problema de férias não pagas.

“Não só atendemos a todas as solicitações como avançamos, construindo e abrindo mais vagas em creches, retomando e ampliando o Programa Adolescente Aprendiz e cuidando das crianças desde a barriga da mãe, com a garantia de um pré-natal de qualidade, com acesso a pelo menos 6 ultrassons ao longo da gestação”, afirmou Filippi.