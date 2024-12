CHM de Santo André passa a ter dez novos leitos de UTI

O CHMSA (Centro Hospitalar Municipal de Santo André) ganhou mais dez leitos de UTI. Nesta quarta-feira (18), o prefeito Paulo Serra abriu as portas do novo setor do hospital, que foi totalmente reformado e conta com camas e equipamentos novos e modernos. O ato faz parte de uma série de melhorias realizadas nos últimos anos no equipamento, que segundo o Paço é um dos mais modernos da região.

“(Estou) muito feliz em estar mais uma vez na nossa famosa Santa Casa, como muitos ainda conhecem o CHMSA. E para abrir mais dez leitos de UTI entregues no padrão do Qualisaúde com a qualidade que a população de Santo André já conhece. Isso em um espaço moderno, com ar-condicionado para atender cada vez melhor a nossa população”, destacou o prefeito Paulo Serra.

Com as novas acomodações, o CHMSA passa a contar com 40 leitos de UTI adulto e dez pediátricos. “Um reforço significativo para o hospital poder atender com mais conforto e segurança os pacientes. São camas equipadas com o que há de melhor para garantir o melhor tratamento para o andreense que utiliza o sistema público de saúde”, disse o secretário de Saúde, Acacio Miranda.

Para receber os dez novos leitos foi feita uma grande reforma no hospital, com reinstalação de ar-condicionado e das redes elétricas e hidráulicas, reforma de piso e paredes, além de reparos no telhado e forro, com investimento de aproximadamente R$ 900 mil.