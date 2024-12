Dominique Pelicot, acusado de drogar ex-mulher para estupros em série, é condenado a 20 anos

Um tribunal francês declarou culpado nesta quinta-feira, 19, o ex-marido de Gisèle Pelicot pelos episódios de estupros qualificados e todas as outras acusações imputadas contra ele. Dominique Pelicot foi condenou à pena máxima de 20 anos de prisão pelo caso. Os cinco magistrados do tribunal seguiram assim o pedido do Ministério Público para a sentença, todos os 51 acusados pelos crimes de estupro qualificado e tentativa de estupro foram considerados culpados.

O homem já havia admitido que durante anos deixou a esposa de 50 anos inconsciente com drogas para que ele e estranhos recrutados online pudessem abusar dela enquanto todas as agressões eram filmadas.

A polícia chegou ao acusado pela primeira vez em setembro de 2020, quando um segurança de supermercado o flagrou filmando por baixo das saias de mulheres.

Posteriormente, a polícia encontrou uma biblioteca de imagens caseiras documentando anos de abuso contra a sua esposa - mais de 20 mil fotos e vídeos no total, armazenados em unidades de computador e catalogados em pastas marcadas como "abuso", "seus estupradores", "noite sozinho" e outros títulos. Os crimes aconteceram entre 2011 e 2020.

A abundância de evidências levou a polícia aos outros réus. Nos vídeos, os investigadores contaram 72 abusadores diferentes, mas não conseguiram identificar todos eles.

Com duração de mais de três meses, o julgamento mobilizou ativistas contra a violência sexual e estimulou pedidos por medidas mais duras para erradicar a cultura do estupro na França.

Os 50 homens levados à julgamento foram todos acusados de terem participado das fantasias sórdidas de estupro e abuso de Dominique Pelicot, que foram encenadas na casa do casal na cidade de Mazan, na Provença, e em outros locais.

Dominique confessou que escondia tranquilizantes na comida e bebida que dava à sua então esposa, a deixando tão profundamente inconsciente que ele podia fazer o que quisesse com ela por horas.