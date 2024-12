Com Thais Fersoza e Michel Teló como padrinhos, veja como foi o batizado do filho de Gabi Luthai

Que benção! Gabi Luthai mostrou nesta quarta-feira, dia 18, como foi o batizado do primogênito Pietro, fruto do relacionamento com Teo Teló. O menino teve como padrinhos os tios, Thais Fersoza e Michel Teló.

No Instagram, a cantora revelou detalhes do momento familiar com o neném de apenas sete meses:

Quanto amor você sente daí? Não há sensação melhor do que sentir nosso coração cheio do Espírito Santo de Deus que jornada linda construímos até aqui e seguiremos.

Além das fotos, Gabi ainda postou um vídeo da cerimônia e marcou todos os envolvidos na publicação:

Batizado do nosso amado Pietro, um dia abençoado e cheio da presença de Deus. Nada é mais especial que ter a família reunida, estar na presença do Senhor e seguir seus ensinamentos.