Durante almoço natalino, Amanda Kimberlly surge sorridente com a filha, Helena

A pequena Helena, nascida em 3 de julho de 2024, é a terceira filha de Neymar Jr., que ainda é pai de Mavie e de Davi Lucca. Fruto do envolvimento do jogador com a modelo Amanda Kimberlly, a bebê se tornou a caçulinha da família - e sempre encanta quando aparece.

No dia 18 de dezembro, Amanda compartilhou novos cliques da sua herdeira durante um almoço de Natal. Nas imagens, a influenciadora apareceu um vestido na cor branca, enquanto a bebê usou look vermelho e um lacinho na mesma cor no cabelo:

Época de Natal, escreveu na legenda.

Nos comentários, mãe e filha receberam uma chuva de elogios: princesas, divas, perfeição, foram apenas algumas das mensagens.