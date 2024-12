Ex de Nattan recebe apoio de internautas após cantor assumir romance com Rafa Kalimann: Livramento

A última foto que Layla Samylle compartilhou no Feed de seu Instagram foi há seis dias, no entanto, nas últimas 24 horas ela recebeu um enxurrada de novos comentários. O motivo? Nattan, seu ex-namorado, assumiu namoro com Rafa Kalimann após semanas de boatos.

Em novembro de 2024, Nattan confirmou ao colunista Leo Dias o término de seu relacionamento de quatro anos com Layla. Na época, ele afirmou:

- Eu tô solteiro. Infelizmente, a gente precisou apartar. São momentos diferentes da vida.

Na mesma época, Rafa terminou seu namoro com Allan Souza Lima, o que aumentou ainda mais os rumores de que os dois estariam juntos. Fato que só foi confirmado nesta quarta-feira, dia 12.

De volta aos comentários no perfil de Layla, veja os conselhos que ela recebeu dos seguidores:

Hoje pode até doer, porém, mais à frente você vai sentir alívio pelo livramento recebido. Confie em mim, sei o que estou falando, escreveu uma seguidora.

Sou fã, e admiro demais! Tamanha elegância e leveza, te desejo toda felicidade e proteção do mundo. E tudo ficará bem, comentou outra.

Jamais volte para quem te feriu! Saiba que você merece o melhor que há no universo!, aconselhou uma terceira.

Linda E DE VALOR! Pense em um livramento!, apontou outra.