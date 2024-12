Facundo Torres, novo reforço do Palmeiras, chega em São Paulo para fazer exames médicos

O uruguaio Facundo Torres já está em São Paulo para ser anunciado como novo reforço do Palmeiras para a próxima temporada. O atacante de 24 anos chegou ao Brasil nesta quarta-feira e ainda vai passar por exames médicos. Torres deixa o Orlando City, dos Estados Unidos, para jogar no futebol brasileiro.

Pelo time americano, o atacante marcou 47 gols e deu 19 assistências em 123 partidas na MLS, a principal liga de futebol dos Estados Unidos. Ele também tem no currículo convocações para a seleção uruguaia. Pelo país vizinho, ele jogou pelo Peñarol, clube que o revelou para o futebol.

Apesar de jogar no futebol brasileiro pela primeira vez, o uruguaio vai encontrar um adversário conhecido, o Corinthians. Facundo Torres enfrentou o rival do Palmeiras em duas oportunidades, pela Copa Sul-Americana.

Após um 2024 sem títulos nacionais e internacionais e com muitas batidas na trave, a diretoria do Palmeiras busca reconstruir o elenco para retomar a fase vitoriosa do clube vivida desde o início dos trabalhos de Abel Ferreira, no fim de 2020. Entre outras mudanças no elenco, está a saída de Dudu, ídolo da torcida que perdeu espaço na última temporada, e a possibilidade da transferência de Zé Rafael e Rony.