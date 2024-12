Diretora de futebol do Corinthians revela interesse em Marta: 'Estamos tendo conversas'

Maior nome do futebol feminino no Brasil, Marta é um desejo do Corinthians. A informação foi dada pela diretora de futebol do time paulista, Iris Sesso, ao podcast PoropoPOD. Ela disse que a negociação não é fácil, mas que o clube gostaria de contar com ela. Marta, de 38 anos, está em fim de contrato com o Orlando Pride, dos Estados Unidos, e já demonstrou interesse em defender o Corinthians, clube para o qual torce.

"Tivemos algumas conversas, estamos tendo conversas, mas não é um processo simples. A Marta é o Pelé do futebol feminino. Não é fácil trazer uma atleta do porte da Marta", contou Iris. A brasileira está há oito anos no Orlando Pride e projeta mais dois anos de carreira.

A diretora de futebol disse que não vai medir esforços para trazer a atacante ao futebol brasileiro. "A Marta é um sonho de todos, quem não quer ter uma Marta no time? Sei que ela é corintiana, claro que é um sonho, e o que puder fazer para trazê-la, com certeza vou fazer. É a vontade dele (Lucas Piccinato, técnico do Corinthians feminino) ter, também", afirmou Iris.

Marta é um dos destaques do Orlando Pride e foi campeã da National Women's Soccer League (NWSL), a liga feminina dos Estados Unidos, pela primeira vez em 2024. Além disso a brasileira venceu na terça-feira o prêmio The Best, da Fifa. Ela ganhou o prêmio Marta, criado em sua homenagem, que dá o troféu ao gol mais bonito do futebol feminino.

O gol pelo qual Marta foi premiada foi com a camisa da seleção brasileira, em um amistoso contra a Jamaica, em junho de 2024. O Brasil goleou o adversário por 4 a 0 e Marta marcou duas vezes, na ocasião. Ela fez o terceiro gol e o quarto, o golaço pelo qual ela foi premiada.