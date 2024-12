Fed projeta juros em 3,9% no fim de 2025, mas isso não define decisões do FOMC, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que as projeções da autoridade para os juros americanos não conduzem as decisões de política monetária do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).

"Essas projeções, no entanto, não são um plano ou a decisão do Comitê, pois à medida que a economia evolui, a política monetária se ajustará para promover melhor nossas metas de emprego máximo e estabilidade de preços", explicou Powell a jornalistas, nesta tarde.

A mediana das projeções para a taxa dos Fed Funds em 2025 subiu de 3,4% em setembro para 3,9%. Segundo Powell, o aumento está consistente com uma inflação mais resistente nos EUA.

Ele reafirmou que o Fed segue comprometido em fazer tudo o que for possível para derrubar a inflação americana de volta à meta de 2% ao ano. Quanto ao mercado de trabalho, Powell disse que a temperatura laboral no país arrefeceu e que ainda deve desacelerar mais.