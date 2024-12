Ícones! Mariah Carey autografa peito de Rihanna durante encontro em show

Que momento! Na noite da última terça-feira, dia 17, Mariah Carey se apresentou no palco no Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, e foi prestigiada pela cantora Rihanna, que marcou presença acompanhada do marido, ASAP Rocky.

No Barclays Center lotado, Mariah desceu para cumprimentar Rihanna e acabou sendo surpreendida com um pedido da artista:

- Preciso de um autógrafo! Alguém tem uma caneta marcador? Autografe meu peito. Mariah pode fazer o que ela quiser. Uau, isso é icônico! Mariah Carey está autografando meu peito, disse Rihanna ao microfone, enlouquecendo o público.

Mariah escreveu o seu nome com uma caneta na cor vermelha.