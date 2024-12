Fernanda Paes Leme reflete sobre afastamento de amigos em 2024: - Tudo bem, deixa ir, depois volta

Fernanda Paes Leme publicou uma reflexão na última terça-feira, dia 17, e desabafou sobre pessoas que se afastaram dela nos últimos tempos. No TikTok, a apresentadora gravou um vídeo falando que 2024 foi um ano de limpeza para muita gente, e que é importante estar atento a sua vida para decidir de quem se afastar:

- Eu me afastei de pessoas que não faziam mais questão da minha presença. Sim, essas pessoas existem, elas vão se afastando de você, você não vai entendendo muito o porquê, você se questiona, acha às vezes que é culpado, você faz uma linha do tempo [e reflete sobre acontecimentos], são muitas perguntas porque normalmente a gente não quer enxergar quando as pessoas se afastam da gente.

Segundo ela, diversos questionamentos passaram pela cabeça dela, como:

- Cara, sou tão legal. Eu fiz tanto por essas pessoas, por que elas resolveram se afastar de mim?

E deu a entender que, após refletir, descobriu a resposta:

- Porque sim. Simples assim. Cada um tem seus motivos, cada um tem suas verdades.

Paes Leme também apontou que doeu, mas que o melhor foi aceitar e entender que isso é uma escolha:

- E é super legítimo as pessoas quererem se afastar das outras. Dói, mas o melhor de tudo é você se ligar, aceitar e seguir a sua vidona. E aí quando encontra, fala, quando encontra, não fala, o tema é livre, a vida é livre e a gente escolhe quem quer estar com a gente e como fica também a nossa consciência e o nosso coração.

Mas também disse ter sido difícil chegar nesse lugar e entender que simplesmente as pessoas se afastam e elas vivem a vida delas - e a gente tem que fazer o mesmo.

Mãe recente de Pilar, a apresentadora disse que decidiu se afastar de quem sumiu um pouco por conta da maternidade. Segundo ela, se for para voltar, a pessoa vai voltar:

- Em algum determinado momento essas pessoas voltam a fazer parte da sua vida. E tudo bem, deixa ir, depois volta. Aliás, é melhor deixar ir. E se for para voltar, vai voltar, né?

Fernanda também ressaltou que quem estava perto dela só pelo sucesso entrou para a lista de afastamentos:

- 2024 foi um ano em que eu me afastei do trabalho, da vida profissional, vivi muito a maternidade, então aquelas pessoas que falavam comigo e que estavam perto porque eu estava fazendo sucesso, alguma coisa que era de interesse, elas também se afastam.

Ela continuou falando que teve um ano difícil, mas muito bom, e mostrou a importância novamente de ficar em alerta. No entanto, ela disse que o final de ano chega para limpar:

- [É bom] ficar com o radar ligado para ver quem é quem na fila do pão. Quem são aquelas pessoas que estão do seu lado, inclusive quando você está no pior ano da sua vida. Porque esse ano para mim foi o pior ano da minha vida e ao mesmo tempo, o melhor. Foi um ano muito difícil. Dói, sofre. A gente fica amarrado, não quer que isso aconteça, mas o melhor é soltar. Principalmente nesse final do ano, né? Que a gente solta, respira, sofre um pouquinho, que faz parte. Principalmente quando você tem consideração pelos outros. Quando você, ou por uma fase da vida que você amou viver, mas não dá para ficar preso, então ó limpa, limpa, limpa, para chegar no Ano Novo feliz da vida, e leve para recomeçar. Acho que o fim do ano é bom para isso, a gente acredita que pode começar de novo.