Na véspera de cirurgia, Preta Gil celebra nascimento na família: Sou tia avó, que felicidade

Preta Gil é só alegria! Nesta quarta-feira, dia 18, a cantora usou as redes sociais para celebrar a chegada de mais um integrante em sua família, a pequena Aurora, filha de Tainá e Lucas Gil.

Através dos stories, ela repostou a publicação dos papais e comemorou o nascimento da bebê:

Sou tia avó!!!! Que felicidade, bem-vinda meu amor Aurora, você já é muito amada por toda família!!! Mamãe, papai, vovó Marília Gil sejam muito felizes, escreveu ela.

Na postagem feita pelos pais, eles compartilharam cliques da herdeira logo após o nascimento:

17.12 sempre será nosso dia favorito. Nosso bem mais precioso, nosso amor maior, agora é tudo por você. Seja bem-vinda a esse mundão, tinha muita gente esperando por você! Te amamos incondicionalmente filha.

Vale pontuar que na próxima quinta-feira, dia 19, a cantora irá passar por uma cirurgia, que faz parte do tratamento contra o câncer. Preta foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023.