Gui Vieira, Sacha Bali, Sidney Sampaio e Yuri Bonotto estão na grande final de A Fazenda 16

O quarteto que vai disputar o grande prêmio de A Fazenda 16 está definido! Nesta terça-feira, dia 17, as eliminações da última roça do programa rolou e com isso, os peões Gui Vieira, Sacha Bali, Sidney Sampaio e Yuri Bonotto puderam comemorar que vão para o o momento mais especial na próxima quinta-feira, dia 19.

Adriane Galisteu apostou em um look cheio de brilho para a última roça da edição e sem muita demora, ela já entrou no telão da sede para conversar com os seis participantes. O quarteto da finalíssima e também Vanessa e Juninho fizeram seus pedidos de voto para continuar no jogo.

Logo em seguida, o público acompanhou a tradicional reunião de todos os participantes de A Fazenda 16 para todos lavarem a roupa suja cara a cara. Antes das discussões, os peões participaram de uma dinâmica de sorte para disputar alguns prêmios. Relembrando os momentos mis marcantes da temporada, as sete maiores faíscas foram mostradas.

Começando com uma polêmica entre Albert e Luana Targinno os dois participantes comentaram a situação em que ele imitou ela. Albert afirmou que se arrepende do que fez.

As tretas seguintes que foram relembradas foram a do papel higiênico no chão do banheiro entre Larissa e Babi; de Sacha Bali e Zé Love em que o ator falou de como o ex-jogador era um exemplo ruim para o filho. Ainda nas brigas do G4, a discussão entre Gui Vieira, Yuri e Juninho sobre o artista de 22 anos de idade colocou a mão em um apontamento.

A única eliminada do G4, Luana teve mais um momento entre os mais marcantes do jogo. O vídeo da briga em que ela cuspiu no Gilsão foi colocado para discussão. Sacha Bali e Gizelly Bicalho tiveram alguns embates e eles não poderiam ficar de fora. Zé Love teve tretas com várias mulheres do reality como a conversa sobre feminismo com Suellen Gervásio.

A abertura dos baús garantiu um momento de alegria entre os peões que ganharam alguns milhares de reais, leite condensado, um edredom, uma cartela de ovos e um carro que ficou com Cauê.

Depois do reencontro de todos os peões, chegou a hora de Adriane Galisteu contou para Gui Vieira que ele era o primeiro finalista. O próximo anunciado foi Sacha Bali e então a apresentador pediu para os quatro irem para a tão temida varanda da verdade.

Na última roça do programa, o primeiro a voltar pelo caminho da gratidão foi Sidney Sampaio, que logo foi seguido por Yuri Bonotto.