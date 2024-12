Vini Jr desabafa após levar The Best: 'Disseram que não chegaria. Agora sou o melhor do mundo'

Mais do que um prêmio, uma luta pelo reconhecimento. Esse foi o tom do discurso do atacante Vinícius Jr que, nesta terça-feira, foi eleito o melhor jogador do mundo no Fifa The Best, em cerimônia realizada em Doha, no Catar.

Alvo constante de insultos racistas nos jogos do Real Madrid, o atleta nascido em São Gonçalo, município localizado na região metropolitana do Rio, aproveitou os holofotes para fazer um desabafo.

"Não sei por onde começar, porque era tão distante que parecia impossível chegar aqui. Eu era uma criança que jogava bola descalço, perto da pobreza e do crime. Estou fazendo isso por muitas crianças que podem chegar até aqui. Agradeço a todos que votaram em mim. É algo muito importante. Agradeço a minha família por ter deixado de viver seu sonho para viver o meu sonho. Quero seguir no Real Madrid por muito tempo, mas não deixo de agradecer ao Flamengo, por ser o clube que me colocou em campo", afirmou o brasileiro.

Além do tom emocionado na cerimônia, o atacante de dribles curtos usou as redes sociais para externar o seu sentimento. O troféu conquistado em Doha chegou as suas mãos menos de dois meses após perder a Bola de Ouro para o espanhol Rodri.

"Hoje escrevo para aquele menino que viu tantos ídolos levantarem esse troféu... Chegou a sua hora. Ou melhor, chegou a minha hora de dizer...sim, eu sou o melhor jogador do mundo e lutei muito por isso", diz texto da postagem.

O espaço foi utilizado também para ele comentar de assuntos fora do futebol. Usando racismo como alvo, o jogador de 24 anos tratou de valorizar a sua conquista com um largo sorriso.

"Tentaram e tentam me invalidar, me diminuir. Mas eles não estão preparados. Ninguém vai dizer por quem devo lutar, como devo me comportar. Quando eu estava em São Gonçalo, o sistema não ligava para mim. Quase fui engolido", escreveu o atleta que, por fim, fez um agradecimento especial como encerramento de sua mensagem.

"Venci por mim, pela minha família. Com muito apoio pelo caminho: Flamengo, Real Madrid, selecão brasileira, minhas centenas de companheiros nesses anos... as pessoas que me acompanham diariamente na minha rotina, quem me admira", postou o atleta.

Nesta quarta-feira, Vini Jr tem a chance de voltar a brilhar no cenário que mais gosta: gramado. O Real Madrid enfrenta o Pachuca pelas semifinais da Copa Intercontinental, no estádio Lusail. O encontro está marcado para as 14h (horário de Brasília).