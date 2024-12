Guto Volpi garante recursos para acesso a medicamentos à base de cannabis

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), anunciou nesta terça-feira (17) a destinação de R$ 300 mil para um projeto que visa a inclusão de medicamentos formulados com derivados de cannabis na rede municipal de saúde, com prescrição médica. O anúncio foi feito durante reunião com o deputado estadual Caio França (PSB), que coordena a Frente Parlamentar pela Cannabis Medicinal na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Desse modo, a cidade se torna pioneira no Brasil ao avançar na democratização do acesso a medicamentos à base de canabidiol na rede pública de saúde.





“Estamos avançando com uma pauta corajosa e disruptiva, que é a inclusão desses medicamentos no SUS. Aprovamos a lei em São Paulo, sancionada pelo governador Tarcísio, e agora buscamos expandir essa iniciativa para todas as cidades”, declarou Caio França, destacando o esforço para a disseminação do uso medicinal da cannabis em território paulista.





Ribeirão Pires se destacou ao ser a primeira cidade do estado a aprovar, em 2022, uma legislação municipal que regulamenta a dispensação de medicamentos à base de cannabis na rede pública de saúde. O município é uma das primeiras localidades no Brasil a adotar essa medida, que permite a distribuição desses medicamentos para pacientes com prescrição médica.





“O projeto de Ribeirão Pires serve como um modelo para outras cidades e é resultado de um trabalho constante para garantir que os moradores tenham acesso a tratamentos inovadores. A parceria com o deputado Caio França tem sido fundamental para disseminar o uso de medicamentos à base de cannabis e quebrar tabus relacionados ao tema”, afirmou Guto Volpi.





Além de viabilizar o acesso aos medicamentos, a Prefeitura de Ribeirão Pires tem buscado parcerias com instituições especializadas, como a Associação Terapêutica de Cannabis Medicinal Flor da Vida, que oferece medicamentos gratuitos para pessoas em situação de vulnerabilidade. Em outubro, a cidade recebeu representantes da instituição, em evento que contou com o apoio do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC.





Em 2022, Ribeirão Pires sancionou a Lei Municipal nº 6737, que estabelece diretrizes para a implantação da Política Municipal de Medicamentos à base de Canabidiol. O projeto, idealizado por Guto Volpi quando vereador, foi desenvolvido em parceria com Edmar Oldani e inspirou outras cidades da região, como Mauá, Santo André e Diadema, que aprovaram legislações semelhantes.





“Ribeirão Pires segue na vanguarda da implantação de serviços de saúde inovadores e continuará buscando parcerias que viabilizem o acesso aos medicamentos à base de canabidiol para todos que necessitam”, concluiu o prefeito.