MME: Produção de petróleo da União ultrapassa 100 mil barris por dia, em novo recorde

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou nesta quarta-feira, 17, que a produção de petróleo da União atingiu um novo recorde em outubro desde ano, ao superar pela primeira vez a marca de 100 mil barris por dia (bpd). O volume registrado foi de 104 mil bpd, aumento de 4,4% em relação a setembro, quando a produção foi de 99 mil bpd.

Segundo a pasta, esse crescimento foi impulsionado sobretudo pelo aumento do excedente em óleo no Campo de Sépia. Os dados constam no Boletim Mensal dos Contratos de Partilha de Produção, da Pré-Sal Petróleo (PPSA), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME).

"Com o desempenho, a União se consolidou como a quinta maior produtora de petróleo no Brasil. Além disso, a produção de gás natural da União também alcançou recorde em outubro, com 255 mil metros cúbicos por dia, um incremento de 57% em comparação ao mês anterior", disse o ministério, em nota.

Ainda de acordo com o MME, desde 2017 a produção acumulada de petróleo da União totaliza 62,5 milhões de barris, enquanto a de gás natural soma 277 milhões de metros cúbicos. A produção da União pode ultrapassar 500 mil bpd até 2030.