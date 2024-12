Cada vez mais perto! Ainda Estou Aqui entra para a shortlist do Oscar. Veja a lista completa

Estamos chegando cada vez mais perto! Ainda Estou Aqui vai para a shortlist do Oscar, competindo com outros 14 filmes internacionais para entrar realmente entre os indicados do prêmio. A última vez em que o Brasil conseguiu aparecer na seleção preliminar da categoria foi em 2008, com o longa O ano em que meus pais saíram de férias, mas não chegou entre os finalistas.

Selton Mello, ator que está presente no filme, comemorou com uma linda mensagem no Instagram:

Estamos na shortlist do Oscar. Nesse dia eu tava era quebrado, tipoia para o ombro direito, protetor do punho esquerdo, caí de bicicleta justo na minha garagem, era muita coisa na cabeça & aqui dentro, quebrei o ombro direito & o pulso esquerdo, véspera de começar as filmagens, ensaiei a reta final com muita dor, remédios pesados para dar conta, fisioterapia & ensaios, também quebrei 2 dentes, cirurgia de emergência, primeira semana de filmagem todo danificado, levantar o cachorrinho foi doloroso, levar a filha no ombro quebrado foi doloroso, dançar foi doloroso, viver um homem que foi assassinado foi doloroso, era muita coisa na cabeça & aqui dentro, minha parceira Nanda faz tudo ficar mais leve, bonito o que fazemos, atravessamos a tela para tocar pessoas. Valentina Herszage tirou essas fotos ali tem dor & muito amor pelo ofício, o amor ganha da dor, sempre foi assim, sempre será, Ainda Estamos Aqui.

Além do brasileiro estrelado por Fernanda Torres, a lista conta com outras 14 produções:

Une langue universelle - Canadá

Ondas - Tchéquia

A garota da agulha - Dinamarca

Emilia Pérez - França

A semente do fruto sagrado - Alemanha

Snerting - Islândia

Kneecap - Música de liberdade - Irlanda

Vermiglio - Itália

Straume - Letônia

Armand - Noruega

From Ground Zero - Palestina

Dahomey - Senegal

Como ganhar milhões antes avó morra - Tailândia

Santosh - Inglaterra